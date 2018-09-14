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Влиятельный иракский политик пригрозил уйти в оппозицию

Политика

Политик подверг критике некоторых чиновников, отвергающих идею иракского суверенитета

Багдад, 14 сентября 2018, 12:59 — REGNUM  Глава движения «Сайрун», влиятельный шиитских деятель Ирака Муктада Ас-Садр пригрозил примкнуть к оппозиции, если разногласия относительно кандидатуры президента страны будут продолжаться, сообщает 14 сентября Al Arabia.

Политик подверг критике некоторых чиновников, отвергающих идею иракского суверенитета и стремящихся вернуться к прежним порядкам, при которых царила коррупция. Ас-Садр не уточнил о ком именно шла речь.

Напомним, парламентские выборы в Ираке состоялись в мае 2018 года, на них победу одержали шиитские политические партии, которые в настоящий момент пытаются сформировать правительство.

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Внутренняя политика Ирака
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