Киев, , 12:42 — REGNUM У президента Украины Петра Порошенко есть несколько забавных привычек. Одна из них состоит в том, что с регулярностью примерно раз в неделю он «остаточно» (окончательно) прощается с Россией. Вот и в пятницу, 14 сентября, в очередной раз окончательно попрощался.

Новое старое заявление прозвучало во время конференции, название которой само по себе интересно: «Ялтинская европейская стратегия». Украина, сказал Порошенко, закрепит в Конституции курс в ЕС и НАТО, а это дополнительный повод «помахать ручкой Москве» и сказать «до свидания, наш ласковый Миша».

Заявление президента Украины, владельца и совладельца нескольких российских компаний, имеет такое же отношение к реальности, как Ялта к Украине, а Украина к Европе. В ожидании почти неизбежного поражения на президентских выборах, после которого ему придется остаточно попрощаться с властью, деньгами и свободой, Порошенко пребывает в сказочном лесу своих фантазий и окутывает себя сладостным туманом, робко надеясь, что в него затянет и граждан Украины.

Никакого остаточного прощания с Россией не произошло. Россия — крупнейший инвестор Украины. А если сказать конкретнее — единственный ее инвестор. Можно обсуждать, почему это так и должно ли это быть так, но факт остается фактом. Порошенко и целый ряд других украинских политиков занимаются бизнесом в России. Политическая болтовня — отдельно, реальность — отдельно.

Никто не ждет Украину ни в ЕС, ни в НАТО. В случае с альянсом еще можно допустить, что желание наших западных партнеров навредить России заставит их пойти на такой риск. Но когда речь идет о ЕС, никаких шансов нет вообще. Ни в экономике, ни в политике Украины нет ничего западного. После победы майдана с остатками правил и приличий остаточно попрощались. Но в это же время о Западе и западном стали много говорить. Болтовня отдельно, реальность отдельно.

В Конституции можно прописать курс в ЕС и НАТО. С таким же успехом там можно прописать курс в США или на Марс. Достоверность примерно та же, что у действий сооснователя"Партии регионов, организатора крупнейших государственных «распилов» и владельца российского бизнеса, который изображает из себя воина, ведущего «свой народ» на Запад.

Да, граждане Украины давно и безнадежно дистанцировались от политики, отдав всю инициативу олигархам и нацистам. Граждан Порошенко может не бояться. Зато он боится своих конкурентов, которые в мае 2019 года преспокойно его съедят. Правда, для граждан Украины от этого ничего не изменится в лучшую сторону. Потому что шестой президент Украины, скорее всего, продолжит курс пятого. Однако Порошенко это не спасет. До его личного остаточного прощания с нынешним сказочным лесом осталось чуть больше полугода.