В Госдуме ищут баланс между использованием и охраной лесов

Москва, , 12:33 — REGNUM Вопрос поиска баланса между рациональным использованием и охраной лесов имеет исключительную важность для успешного устойчивого развития нашей страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) в ходе парламентских слушаний. Он отметил, что для 45 регионов России производство продукции лесного комплекса составляет от 10 до 50% от общих объёмов производства.

«Таким образом, леса России в длительной перспективе способны обеспечивать потребности общества в лесных ресурсах и экологических функциях лесов», — сказал депутат.

При этом вопросы обеспечения рационального лесопользования всё более остро входят в повестку дня.

Мельников отметил системные проблемы лесной отрасли. Так, лесной комплекс неоправданно узко ориентирован на развитие лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности, рассматривая лесные насаждения исключительно как источник древесины. Но пока не раскрыт огромный потенциал для развития видов использования лесов, не связанных с заготовкой древесины.

Недостаточным является комплекс мероприятий для борьбы с лесными пожарами, добавил он.

Низкими темпами осуществляется воспроизводство лесов, велики потери лесных ресурсов от вредителей и болезней, всё еще слабо работает система правовой и экономической ответственности в сфере сохранения лесных ресурсов, перечислил парламентарий.

В Госдуме по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина проходят парламентские слушания, призванные выработать приоритетные направления совершенствования лесного законодательства Российской Федерации.

Помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации к участию в парламентских слушаниях приглашены представители профильных федеральных министерств и ведомств, законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, профессиональных сообществ, научных и образовательных учреждений.