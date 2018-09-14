Грузия объявила убийц Татунашвили в розыск через Интерпол

Тбилиси, , 12:30 — REGNUM Давид Гурциев и Алик Табоев, которых грузинская сторона обвиняет в убийстве своего гражданина Арчила Татунашвили, объявлены в розыск через Интерпол по красному циркуляру. По информации МВД Грузии, соответствующее решение на основании предоставленных министерством 6 июля материалов генеральный секретариат Интерпола принял 13 сентября.

В случае, если личности Гурциева или Табоева будут идентифицированы в какой-либо из стран-членов Интерпола, грузинская сторона примет все меры для их задержания, экстрадиции в Грузию, после чего они предстанут перед грузинским правосудием, заявляют в МВД.

Давиду Гурциеву и Алику Табоеву грузинская прокуратура предъявила обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за незаконное лишение свободы граждан Грузии Арчила Татунашвили, Иосифа Павлиашвили и Левана Куташвили при отягчающих обстоятельствах и пытки Арчила Татунашвили, которые привели к его гибели. Мцхетский районный суд на основании предъявленных обвинений вынес этим лицам приговор, в случае приведения которого в исполнение Давиду Гурциеву и Алику Табоеву грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

Напомним, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили вместе с Иосифом Павлиашвили и Леваном Куташвили был задержан представителями правоохранительных органов Южной Осетии 22 февраля, а 23 февраля скончался в Цхинвальской больнице. Тело Татунашвили было выдано грузинской стороне спустя почти месяц после случившегося через Международный Комитет Красного Креста.

Вместе с телом было передано заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому Татунашвили скончался от сердечного приступа. Грузия объявила недоверие результатам экспертизы, проведенной по заказу югоосетинской стороны на территории России, и провела собственную экспертизу, установив, что Татунашвили погиб в результате пыток, которым его подвергли в Южной Осетии.