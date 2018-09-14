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Заместителем Юрия Чайки на Урале стал уроженец Рязани

Политика

Прежний заместитель генерального прокурора проработал на этом посту почти семь лет

Екатеринбург, 14 сентября 2018, 12:24 — REGNUM  В Екатеринбург прибыл новый заместитель генерального прокурора России Юрия Чайки Владимир Малиновский. Он возглавил управление Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее этот пост занимал Юрий Пономарёв. Однако на днях он был назначен в Москву. 12 сентября на сайте управления было опубликовано обращение Пономарёва со словами благодарности ко всем, с кем ему довелось работать в последние 11 лет, из них почти семь — в ранге заместителя герпрокурора.

Его преемник Малиновский родился в Рязани в 1952 году. Учился в Воронеже и Астрахани. В Астрахани начал и карьеру следователя прокуратуры.

В 1989—2001 годах и в 2002--2006-м трудился в Хабаровске, а в 2001—2002-м являлся прокурором Еврейской автономной области. В 2006-м был назначен заместителем генпрокурора.

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