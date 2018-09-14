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Медведев наградил почетной грамотой главу «Кнауф Гипс»

Политика

«За большой вклад в развитие российско-германского торгового экономического сотрудничества»

Москва, 14 сентября 2018, 12:17 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой почетного консула РФ в Нюрнберге и руководителя группы предприятия «Кнауф Гипс» Николауса Кнауфа, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Кнауф был награжден грамотой «за большой вклад в развитие российско-германского торгового экономического сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кнауфа наградил орденом «Дустлик» («Дружбы» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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