Europa press: Каталония пыталась создать собственную налоговую службу

Барселона, Испания, , 12:18 — REGNUM Каталония потратила более €750 тыс. на создание автономной налоговой службы, сообщает портал Europa press 14 сентября.

Женералитет Каталонии выплатил более €750 тыс. IT-компании IBM за разработку системы SPRIU, предназначенной для замены государственного налогового агентства в будущей независимой Каталонии. Это следует из расследования 13-го суда Барселоны, который изучает организацию и финансирование референдума о независимости 1 октября 2017 года, а также создание государственных структур, которые должны были гарантировать административную жизнеспособность Каталонии после провозглашения независимости.

Напомним, 90% принявших участие в референдуме высказались за независимость Каталонии, явка составила 43%. Испания не признала итоги референдума и начала уголовное преследование лидеров сепаратистского движения.

Действующий глава автономии Ким Торра заявляет, что Каталония не откажется от идеи независимости, однако поддерживает диалог с правительством Испании. Премьер-министр Испании Педро Санчес предлагает решить вопрос Каталонии на референдуме, однако вопрос должен ставиться об уточнении статуса, но не об отделении автономии.

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