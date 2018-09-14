Индонезия и Германия провели пятую двустороннюю консультацию

Берлин, , 12:13 — REGNUM Пятая консультация по планированию политики и сотрудничества состоялась между министерствами иностранных дел Индонезии и Германии 13 сентября, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Рабочие группы двух стран обменялись мнениями по вопросам, связанным с различными глобальными проблемами.

Стороны обсудили глобальную политическую и экономическую динамику, которая повлияла на внешнюю политику Индонезии и Германии, в том числе проблему миграции в Европейском союзе, особенно в Германии, и концепцию Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Индонезия и Германия наметили несколько направлений сотрудничества, которые могут быть доработаны двумя странами, включая сотрудничество в области обороны, инфраструктуры и в рамках ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия планирует открыть культурный и информационный центр недалеко от Франкфурта.

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