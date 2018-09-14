Пятница, 14 Сентября 2018 года
13:35:25 МСК

Порошенко нашел повод для Украины «помахать ручкой Москве»

Политика

Украина, получающая положительные сигналы от руководителей ЕС, обязательно вернется в «большую семью европейских народов», считает глава государства

Порошенко нашел повод для Украины «помахать ручкой Москве»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 14 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  Одним из поводов для Украины «помахать ручкой Москве» является внесение правок в конституцию, предусматривающих закрепление курса страны на вступление в НАТО. Об этом, как передает «Укринформ», заявил президент страны Петр Порошенко на 15-й Ежегодной конференции YES.

«Это (инициатива по интеграции Украины в НАТО) не только сигнал обществу о твердости намерений, — говорит глава государства. — Это не только намерение лишний раз помахать ручкой Москве… Это месседж и нашим западным партнерам».

По его словам, Украина, получающая положительные сигналы от руководителей ЕС, обязательно вернется в «большую семью европейских народов».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 1 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко сообщал, что на Украине нужно провести всеукраинский референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Украины и Грузии в НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить