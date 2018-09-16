Россия и Китай: континентальная самооборона

Москва, , 10:15 — REGNUM Взаимная совместимость проектов развития России и Китая в рамках континентального сотрудничества укрепляет дружбу между двумя странами. Еще одно подтверждение этому было дано на состоявшейся 11 сентября во Владивостоке встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. О новых путях взаимодействия между Россией и Китаем рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Сопряжение и дополнение усилий друг друга — вот что может дать гарантию успеха российско-китайских начинаний. Именно об этом аспекте совместного развития шла речь на саммите во Владивостоке. Сотрудничество в мирной и военной областях обеспечено не только торгово-экономическими связями, но и совместными учениями вооруженных сил. Не зря одни из самых масштабных маневров «Восток-2018» с участием ВС России, Китая и Монголии состоялись именно во время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Координация усилий России и Китая также позволяет добиваться значительных результатов в международной дипломатии, чему примером может служить значительное продвижение по разрядке напряженности вокруг Северной Кореи. Учитывая шаткое положение США, раздираемых внутренними конфликтами собственных элит, российско-китайское сотрудничество становится всё более важным фактором поддержания стабильности как на евразийском континенте, так и во всём мире.

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