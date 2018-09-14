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Около 70 террористов уничтожили за сутки афганские военные

Политика

За последние 24 часа были проведены 12 наступательных операций, а также операций по «зачистке»

Кабул, 14 сентября 2018, 11:52 — REGNUM  В ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС Афганистана за минувшие сутки в различных провинциях страны были уничтожены 67 членов террористических группировок, передает 14 сентября телеканал Tolo news.

По сведениям афганского военного ведомства, за последние 24 часа были проведены 12 наступательных операций, а также операций по «зачистке» районов страны от боевиков. В результате нанесенных ударов, а также действий спецназа, были ликвидированы 67 террористов, добавили в министерстве обороны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в районе Чапархар провинции Нангархар Афганистана прошла военная операция, целью которой являлось уничтожение боевиков, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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