В Сирии 29 раз за сутки нарушен режим прекращения огня

Москва, , 11:51 — REGNUM Российская часть совместной с Турцией комиссии по перемирию в Сирии за прошедшие сутки зафиксировала 29 случаев нарушения режима прекращения огня на территории республики, сообщает 14 сентября пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, нарушения происходят со стороны террористических вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

Так, случаи стрельбы зафиксированы в провинциях Латакия — 10 раз, Алеппо — 16 раз, Хама — три раза. За прошедшие сутки Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акции.

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