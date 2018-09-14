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В Сирии 29 раз за сутки нарушен режим прекращения огня

Политика

Нарушения происходят со стороны террористических вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации

В Сирии 29 раз за сутки нарушен режим прекращения огня
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Москва, 14 сентября 2018, 11:51 — REGNUM  Российская часть совместной с Турцией комиссии по перемирию в Сирии за прошедшие сутки зафиксировала 29 случаев нарушения режима прекращения огня на территории республики, сообщает 14 сентября пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, нарушения происходят со стороны террористических вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

Так, случаи стрельбы зафиксированы в провинциях Латакия — 10 раз, Алеппо — 16 раз, Хама — три раза. За прошедшие сутки Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акции.

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