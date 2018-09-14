Зеехофер: партия АдГ — угроза для немецкого государства

Берлин, , 11:42 — REGNUM Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер видит в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) угрозу для немецкого государства, передает телеканал N-TV.

«Они противопоставляют себя этому государству, — сказал Зеехофер прессе. — Пусть хоть тысячу раз называют себя демократами».

По его словам, в последние годы партия радикализировалась и сбросила маски. Тем не менее, он не видит причин для преследования АдГ со стороны ведомства по охране конституции ФРГ.

«Меня пугает в АдГ их коллективная эмоциональность, вспышки гнева даже в дебатах по вопросу бюджета — будто речь идет о роспуске Федеративной Республики Германия. (…) Нельзя так относиться к другим, даже если вы в оппозиции», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, главу ведомства по охране конституции — секретной службы ФРГ — Ханса-Георга Маасена заподозрили в передаче секретных сведений членам АдГ. Пристальное внимание к фигуре Маасена и к деятельности партии вызвали масштабные протесты националистов в Хемнице.

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