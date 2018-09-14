Организаторы митинга в Петербурге отказались изменить место акции

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Оргкомитет митинга против пенсионной реформы в Петербурге отказался пойти на компромисс со Смольным и перенести свою акцию с площади Ленина в другое место, что предлагали сделать городские власти. Об этом ИА REGNUM стало известно в пятницу, 14 сентября.

Напомним, власти Петербурга сообщили организаторам, что согласованное ранее проведение акции на площади Ленина невозможно в связи с тем, что там идут ремонтно-восстановительные работы после крупной коммунальной аварии на водопроводной сети. Активистам предложили перенести акцию в один из городских парков.

В четверг, 13 сентября, и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов на встрече с группой депутатов Законодательного собрания, которые требовали оставить в силе согласование митинга на площади Ленина, предупредил депутатов об ответственности за возможные последствия такой акции.

«Недопустимо ставить под угрозу безопасность петербуржцев», — сказал вице-губернатор Говорунов, возглавляющий городскую власть на период командировки Георгия Полтавченко.

Однако инициаторов митинга категорически не устроила такая позиция исполнительной власти.

«Смольный разговаривает с депутатами, а по сути — с жителями Санкт-Петербурга, на языке угроз и шантажа, пытаясь заранее переложить на них ответственность за, видимо, уже запланированные задержания», — заявили сегодня в оргкомитете.

Там считают, что предложение смольнинского комитета по законности и правопорядку о проведении митинга в Удельном парке, «не является решением публичного органа власти об изменении согласованного ранее места проведения публичного мероприятия», ссылаясь при этом на решение Смольнинского районного суда, отказавшегося признать незаконными действия властей.

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Оргкомитет митинга заявил, что «ответственность за возможные нарушения прав граждан будет нести администрация Санкт-Петербурга».

Таким образом, как отмечает ИА REGNUM, конфликтная ситуация вокруг анонсированной акции накалилась до предела, а пострадать от этого могут люди, которые придут на нее по призыву организаторов, и встретятся там лицом к лицу с сотрудниками силовых органов, призванными не допустить нарушений общественного порядка.

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