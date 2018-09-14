Максим Шевченко не будет отказываться от места во владимирском заксобрании

Владимир, , 11:29 — REGNUM Представитель КПРФ, журналист Максим Шевченко уведомил избирком Владимирской области об отсутствии у него ограничений для получения статуса депутата. Журналист ранее возглавил список КПРФ на выборах в заксобрание.

«Представители КПРФ Лариса Емельянова, Шамиль Хабибуллин, Антон Сидорко, Антон Клюев и Максим Шевченко уведомили Избирательную комиссию Владимирской области об отсутствии у них ограничений, связанных со статусом депутата законодательного собрания Владимирской области», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителя избиркома.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов заксобрания Владимирской области состоялись 9 сентября. По итогам голосования победила «Единая Россия», которая займет в парламенте 23 места. КПРФ досталось семь мандатов, ЛДПР — четыре, «Справедливой России» — три, а Коммунистической партии социальной справедливости — один. Всего в заксобрание войдут 38 депутатов.

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Отметим, что Максим Шевченко также пытался стать губернатором Владимирской области, но не был зарегистрировал в качестве кандидата по итогам прохождения муниципального фильтра. Это не помогло действующему губернатору и кандидату от «Единой России» Светлане Орловой — она не смогла набрать более 50% голосов, из-за этого назначен второй тур выборов. В него вышли Светлана Орлова (36,42%) и представитель ЛДПР Владимир Сипягин (31,19%). КПРФ 13 сентября призвала жителей голосовать за действующего губернатора, по мнению коммунистов, переход власти к либерал-демократам только усугубит кризис.

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