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Порошенко сообщил, когда объявит о своем возможном выдвижении в президенты

Политика

Выборы президента на Украине состоятся весной 2019 года

Порошенко сообщил, когда объявит о своем возможном выдвижении в президенты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 14 сентября 2018, 11:17 — REGNUM  Глава Украины Петр Порошенко планирует объявить о своем решении баллотироваться или не баллотироваться на второй президентский срок тогда, когда начнется избирательная кампания в стране. об этом, как передает «Украинская правда», заявил сам действующий президент перед началом встречи «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Когда объявлю…, сказал Порошенко. — Когда начнется избирательная кампания (на Украине)».

Напомним, выборы президента на Украине состоятся весной 2019 года.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября фонд «Демократические инициативы» опубликовал результаты опроса, согласно которым только 17% граждан Украины уверены, что грядущие президентские выборы в стране будут честными.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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