Посол РФ в Индонезии приняла участие в Международном совете женщин

Джакарта, , 11:15 — REGNUM Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьёва призвала женщин быть более уверенными, рассказав о своем личном опыте, на 35-й сессии Международного совета женщин в Джокьякарте, Индонезия, сообщает Antaranews.

Людмила Воробьёва стала основным докладчиком на пленарной дискуссии, посвящённой женщинам в политике.

«Я была не такой уверенной, когда меня назначили послом в Малайзии. Но, в конце концов, я попыталась убедить себя в том, что могу и должна. У женщин такие же способности и возможности, как и у мужчин», — заявила Людмила Воробьёва.

Посол затронула тему неравенства мужчин и женщин в России, отметив, что ситуация непростая, но, если женщины попытаются, у них все получится.

Напомним, Людмила Воробьёва была послом Российской Федерации Малайзии в период 2010—2015 годы. В феврале 2018 года она была назначена послом Российской Федерации в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Малайзия будут сотрудничать для защиты женщин-мигрантов