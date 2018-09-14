Пятница, 14 Сентября 2018 года
11:49:39 МСК

Соглашение о Борю по координации борьбы с преступностью в СНГ внесено в ГД

Политика

Структура будет также содействовать в подготовке и реализации решений Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ и СМВД в борьбе с организованной преступностью

Москва, 14 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Соглашение между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ (БКБОП), передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Соглашением устанавливается порядок использования помещений и имущества БКБОП, условия пребывания, а также права и обязанности сотрудников и гражданского персонала БКБОП на территории Российской Федерации.

БКБОП является постоянно действующим межгосударственным органом, предназначенным для обеспечения эффективного взаимодействия министерств внутренних дел и государственных органов государств — участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и иными опасными видами преступлений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба СНГ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить