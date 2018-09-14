Соглашение о Борю по координации борьбы с преступностью в СНГ внесено в ГД

Москва, , 11:07 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Соглашение между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ (БКБОП), передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Соглашением устанавливается порядок использования помещений и имущества БКБОП, условия пребывания, а также права и обязанности сотрудников и гражданского персонала БКБОП на территории Российской Федерации.

БКБОП является постоянно действующим межгосударственным органом, предназначенным для обеспечения эффективного взаимодействия министерств внутренних дел и государственных органов государств — участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и иными опасными видами преступлений.