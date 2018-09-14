«Фидес» может выйти из состава Европейской народной партии в Европарламенте

Будапешт, , 11:02 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает возможность выхода своей партии «Фидес» из Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте, сообщает новостной канал ATV.

После того, как Европарламент проголосовал за принятие резолюции, осуждающей Венгрию за систематическое нарушение базовых европейских ценностей, под Будапештом состоялось закрытое заседание фракции партии «Фидес». По словам участников заседания, Орбан заявил, что результаты голосования связаны с тем, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет наказать венгерское правительство. Виктор Орбан обдумывает выход «Фидес» из ЕНП — его вероятность составляет 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, принятая Европарламентом 12 сентября резолюция позволяет начать процедуру, итогом которой может стать лишение Венгрии права голоса в Совете Европейского союза. Подобная процедура уже ведется против Польши.

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