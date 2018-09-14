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ООН обеспокоена возросшим числом насилия в Йемене

Политика

Мирные переговоры сорвались и конфликтующие стороны продолжили войну

Сана, 14 сентября 2018, 10:52 — REGNUM  Координатор ООН по гуманитарным вопросам Лиз Гранде высказала озабоченность относительно обострившейся ситуации в йеменском портовом городе Ходейда, сообщает 14 сентября Al Jazeera.

По словам правозащитницы, сотни тысяч мирных жизней висят на волоске, так как сторонам конфликта не удалось прийти к мирному соглашению. В настоящее врем в стране, где проживает 28 млн человек, порядка 22 млн нуждаются в помощи.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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Ситуация в Йемене
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