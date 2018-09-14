Полпред президента РФ в СКФО обсудил с депутатами Госдумы развитие округа

Москва, , 10:46 — REGNUM В стенах Госдумы 13 сентября состоялась встреча полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с депутатами, избранными в регионах СКФО. В ходе встречи полпред предложил целый ряд тем для рассмотрения, связанных с реализацией стратегии социально-экономического развития округа до 2025 года. Он также предложил провести парламентские слушания, посвящённые законопроекту о Кавказских Минеральных Водах.

Кроме того, Матовников доложил, что 26 сентября в столице Ингушетии пройдет заседание совета при полпреде президента в СКФО по развитию транспортной инфраструктуры Северного Кавказа. На нем будут обсуждены предложения субъектов округа по данному вопросу, в том числе вопросы включения новых проектов в госпрограммы.

Матовников рассказал депутатам, что в регионах СКФО в настоящее время идет формирование предложений для включения в национальные проекты. Полпред предложил сделать такие встречи в парламентариями регулярными и с участием глав субъектов СКФО.

«Нужно взять курс не на параллельную, а совместную работу», — отметил Матовников.

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Как сообщало ИА REGNUM Александр Матовников был назначен полпредом президента РФ в СКФО 26 июня. Свою работу в округе он начал со знакомства с субъектами. Первой в программе его поездок была Чечня.