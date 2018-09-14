Утверждён окончательный состав ЗС Ростовской области шестого созыва

Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону областная избирательная комиссия утвердила итоги выборов депутатов донского парламента шестого созыва. Заседание облизбиркома состоялось 13 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

В этот день были подведены итоги выборов по партийным спискам и распределены мандаты между партиями. Затем часть народных избранников отказались от мандатов в пользу своих однопартийцев.

В частности, так поступили губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель донского губернатора Сергей Бондарев, мэр Батайска Валерий Путилин (все — «Единая Россия»). Свои места в донском парламенте однопартийцам передали депутаты Госдумы РФ Николай Коломейцев (КПРФ), Михаил Емельянов («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР).

ИА REGNUM напоминает, что по итогам единого дня голосования в состав регионального парламента вошли представители шести политических партий — «Единой России» (46 мест), КПРФ (восемь мест), ЛДПР (два места), «Справедливой России» (два места), «Коммунистов России» (одно место), «Партии Роста» (одно место).

Первое заседание Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва состоится 14 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер ЗС Ростовской области сохранит пост