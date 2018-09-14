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«Сухой» готовит варианты ответа на возможные санкции — СМИ

Политика

В руководстве российского авиапроизводителя не боятся санкций за якобы имевшее место участие авиации ВСК РФ в атаках с использованием химоружия в Сирии

«Сухой» готовит варианты ответа на возможные санкции — СМИ
Katsuhiko Tokunag
Сухой Суперджет 100

Москва, 14 сентября 2018, 10:39 — REGNUM  На случай введения администрацией США нового пакета антироссийских санкций руководство авиаконцерна «Сухой» прорабатывает различные варианты ответных действий. Об этом пишет 14 сентября «Коммерсантъ».

По сведениям издания, в руководстве российского авиапроизводителя не боятся санкций за якобы имевшее место участие авиации ВКС РФ в атаках с использованием химоружия в Сирии.

«Нельзя сказать, что мы боимся, но октября — ноября все ждут с опасением», — цитирует газета слова источника в авиапроме.

Также в руководстве «Сухого» отметили, что на сегодняшний день «обсуждаются все варианты» ответных действий предприятия.

Напомним, 13 сентября помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли предположил, что самолеты ВКС РФ «могли применяться в химических атаках в Сирии», и заявил, что власти США рассматривают возможность введения против компании «Сухой» санкций.

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