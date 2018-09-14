Диссертация Педро Санчеса прошла две проверки на плагиат — Монклоа

Мадрид, , 10:23 — REGNUM Докторская диссертация премьер-министра Испании Педро Санчеса успешно прошла двойную проверку на наличие плагиата, заявляет канцелярия премьер-министра. Об этом пишет газета El País.

14 сентября перед публикацией диссертации канцелярия сообщила, что текст был проверен с помощью программы Turnitin, которая используется в Оксфордском университете, и принятой в университетах Евросоюза программой Plagscan — они используют разные методики выявления плагиата. Первая программа показала 13% содержания плагиата, вторая — 0,96%. Таким образом, «исходное содержание диссертации широко превосходит аналогичные исследования».

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция и средства массовой информации подняли тему плагиата в работе Педро Санчеса 12 сентября. Газета ABC опубликовала несколько статей, настаивающих на наличии плагиата и ошибок в тексте диссертации. Премьер-министр пообещал опубликовать свою работу 14 сентября, чтобы развеять сомнения по поводу ее содержания, а также пригрозил журналистам судом за клевету.

Диссертация Санчеса «Инновации испанской экономической дипломатии: анализ государственного сектора (2000−2012 гг.) была защищена в 2012 году в мадридском университете Камило Хосе Челы. 11 сентября ушла в отставку министр здравоохранения Кармен Монтон из-за обвинений в плагиате при написании магистерской работы и прогуле курсов.

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