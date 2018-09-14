В Ростове-на-Дону обсудили выборы главы ДНР – источник

Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM В правительстве Ростовской области состоялось закрытое совещание с участием делегации Донецкой Народной Республики (ДНР), на котором обсуждалось будущее республики в ближайшие месяцы. Источники сообщают, что в мероприятии также приняли участие помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, замминистра экономического развития РФ и председатель межведомственной комиссии по вопросам ДНР, ЛНР и Крыма Сергей Назаров, офицеры силовых ведомств, представители губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов. В частности, речь шла о способах борьбы с коррупцией на территории республики, сокращение штатов министерств и усиление контроля за ними со стороны России, проблемы, связанные с поступлением некачественной продукции.

Отдельной темой для разговора стали грядущие выборы главы ДНР.

«На данный момент Москва делает ставку однозначно на Дениса Пушилина — ввиду его лояльности. Вместе с этим усилится контроль за расходом дотационных и бюджетных средств, а также будут внимательно мониторить народное мнение. Пушилину предстоит стать «хозяйственником», который заботится о благосостоянии народа», — пишет в своём Telegram-канале военный журналист Сергей Белоус со ссылкой на несколько источников.

Источник в правительстве Ростовской области, подтверждая факт секретного совещания, отметил, что делегаты обсудили активизацию сотрудничества вузов ДНР с российскими (в частности, с ДГТУ). Врио главы ДНР Денис Пушилин «в числе приоритетных вопросов рассматривает развитие школ, техникумов и университетов», сообщает Telegram-канал Научно-образовательная политика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта в центре Донецка 31 августа. Бомба взорвалась в кафе «Сепар», в котором находился Захарченко. Глава ДНР скончался от ранения в голову, несовместимого с жизнью. Правоохранительные органы ДНР заявили, что за убийством Захарченко стоит Киев.

ИА REGNUM напоминает, что Денис Пушилин был назначен врио главы ДНР 7 сентября. Выборы республиканского главы и парламента назначены на 11 ноября.

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