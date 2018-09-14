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Два министра покинули правительство Ингушетии

Политика

Новые руководители назначены в минкульте и управлении по защите от чрезвычайных ситуаций

Магас, 14 сентября 2018, 10:12 — REGNUM  В Ингушетии продолжается формирование правительства. Накануне, 13 сентября, глава республики Юнус-Бек Евкуров назначил еще трех министров. Новые руководители появились в министерстве культуры и архивного дела и в управлении республики по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, сообщили ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе главы субъекта.

Так, на смену бывшему министру культуры Марет Газдиевой пришел Микаэл Базоркин, художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия.

Из правительства уходит Тамерлан Тумгоев, занимавший пост начальника управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Его место займет Ибрагим Ганижев — бывший заместитель главы ведомства. Сохранит свой пост в правительстве министр спорта Дауд Алхазуров.

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Напомним, 9 сентября, после вступления в должность главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова он отправил правительство республики в отставку. В настоящее время идет формирование его нового состава. Стало известно, что ряд министерств и ведомств претерпели преобразования.

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