Индонезия и Малайзия ищут подход в борьбе с терроризмом на Филиппинах

Манила, 14 сентября 2018, 09:57 — REGNUM Индонезия и Малайзия совместно изучают решение проблемы терроризма в городе Марави, Минданао, Филиппины, для выработки всеобъемлющей стратегии борьбы, сообщает Antaranews.
Группа Абу Сайяф, основанная на южном острове Минданао, похитила сотни филиппинцев и иностранцев с начала 1990-х годов с целью получения выкупа. США назвали эту группу террористической организацией.
Наблюдатели говорят, что исламистская организация Абу Сайяф может быть связана с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Развитие терроризма в регионе повлияет на Индонезию, поэтому нам необходимо работать вместе и изучать совместное решение проблемы», — заявил глава учебного центра министерства обороны Индонезии генерал Ида Багус Пурвалаксана.
В министерстве обороны Индонезии заявили, что сотрудничество в области борьбы с терроризмом между Индонезией, Филиппинами и Малайзией продолжает функционировать, и ее масштабы будут расширены.
Министр обороны Малайзии Мохаммад Бин Сабу отметил, что искоренение терроризма может не только опираться на милитаристский подход. «Милитаристский подход подходит только для искоренения террористов, а не терроризма», — подчеркнул он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава национального агентства по борьбе с терроризмом Индонезиивстретился 14 июня с директором руководящего подразделения Малайзии, чтобы обсудить сотрудничество в области борьбы с терроризмом.
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