Индонезия и Малайзия ищут подход в борьбе с терроризмом на Филиппинах

Манила, , 09:57 — REGNUM Индонезия и Малайзия совместно изучают решение проблемы терроризма в городе Марави, Минданао, Филиппины, для выработки всеобъемлющей стратегии борьбы, сообщает Antaranews.

Группа Абу Сайяф, основанная на южном острове Минданао, похитила сотни филиппинцев и иностранцев с начала 1990-х годов с целью получения выкупа. США назвали эту группу террористической организацией.

Наблюдатели говорят, что исламистская организация Абу Сайяф может быть связана с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Развитие терроризма в регионе повлияет на Индонезию, поэтому нам необходимо работать вместе и изучать совместное решение проблемы», — заявил глава учебного центра министерства обороны Индонезии генерал Ида Багус Пурвалаксана.

В министерстве обороны Индонезии заявили, что сотрудничество в области борьбы с терроризмом между Индонезией, Филиппинами и Малайзией продолжает функционировать, и ее масштабы будут расширены.

Министр обороны Малайзии Мохаммад Бин Сабу отметил, что искоренение терроризма может не только опираться на милитаристский подход. «Милитаристский подход подходит только для искоренения террористов, а не терроризма», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава национального агентства по борьбе с терроризмом Индонезиивстретился 14 июня с директором руководящего подразделения Малайзии, чтобы обсудить сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

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