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«Дело о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года» в ИА REGNUM

Политика

Круглый стол «О причинах, сути и возможных последствиях так называемого «дела о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года"»

Москва, 14 сентября 2018, 09:45 — REGNUM  24 сентября 2018 года в 15:00 в ИА REGNUM будет представлена новая книга Владислава Николаевича Шведа, действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса, в прошлом — члена Верховного Совета Литовской ССР, члена ЦК КПСС и второго секретаря ЦК Коммунистической партии Литвы на платформе КПСС, председателя Гражданского комитета Литовской ССР «Последнее слово изначально приговорённого».

Представление книги пройдёт в рамках круглого стола «О причинах, сути и возможных последствиях так называемого «дела о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года». В заседании примет участие также адвокат, в 1990—1991 годах — прокурор Литовской ССР Антанас Пятраускас.

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