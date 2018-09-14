«Дело о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года» в ИА REGNUM

Москва, , 09:45 — REGNUM 24 сентября 2018 года в 15:00 в ИА REGNUM будет представлена новая книга Владислава Николаевича Шведа, действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса, в прошлом — члена Верховного Совета Литовской ССР, члена ЦК КПСС и второго секретаря ЦК Коммунистической партии Литвы на платформе КПСС, председателя Гражданского комитета Литовской ССР «Последнее слово изначально приговорённого».

Представление книги пройдёт в рамках круглого стола «О причинах, сути и возможных последствиях так называемого «дела о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года». В заседании примет участие также адвокат, в 1990—1991 годах — прокурор Литовской ССР Антанас Пятраускас.