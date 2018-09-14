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В Иракском Курдистане началась предвыборная гонка

Политика

Основная борьба развернется между Демократической партией Курдистана и Патриотическим союзом Курдистана

Эрбиль, Ирак, 14 сентября 2018, 10:34 — REGNUM  Секретарь Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани открыл избирательную кампанию в регионе, сообщает 14 сентября Kurdistan.ru.

Являясь членом политбюро Демократической партии Курдистана (ДПК), Барзани подчеркнул, что его партия работает не против других политических сил, а на благо всего курдского народа.

Напомним, 30 сентября в Иракском Курдистане пройдут парламентские выборы. Основными конкурентами на них будут ДПК и Патриотический союз Курдистана. Обе политические силы на протяжении десятилетий контролируют курдскую автономию.

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