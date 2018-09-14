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Россия надеется на восстановление работы с США по антитеррору

Политика

Воссоздание группы возможно, поскольку имеются «примеры конструктивного взаимодействия» с действующей администрацией США

Вашингтон, 14 сентября 2018, 09:42 — REGNUM  Москва рассчитывает на положительную реакцию Вашингтона в ответ на предложение о воссоздании рабочей российско-американской группы по антитеррору. Об этом заявил журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

По его словам, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным воссоздание группы возможно, поскольку имеются «примеры конструктивного взаимодействия» с действующей администрацией США по вопросам борьбы с террором.

«Рассчитываем на положительную реакцию от американских коллег на предложение российского президента», — подчеркнул Антонов.

Также российский дипломат добавил, что с соответствующим предложением российский лидер обращался к президенту США Дональду Трампу в ходе российско-американского саммита в Хельсинки.

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Антитеррор
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