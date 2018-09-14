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Владелец The Washington Post раскритиковал Трампа за «демонизацию» СМИ

Политика

Ни один выбранный демократическим путем чиновник не должен ожидать хвалебных отзывов от прессы, считает Безос

Владелец The Washington Post раскритиковал Трампа за «демонизацию» СМИ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Агрессия

Вашингтон, 14 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  Владелец издательского дома The Washington Post и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос раскритиковал президента США Дональда Трампа за его критику в адрес СМИ, сообщает Reuters.

«Демонизировать СМИ очень опасно. Опасно называть СМИ низкопробными и говорить, что они враги народа», — заявил Безос.

По его словам, ни один выбранный демократическим путем чиновник не должен ожидать хвалебных отзывов от прессы, а также то, что ему будут нравиться заголовки статей.

Напомним, в конце августа Трамп призвал к борьбе с «нечестным» агрегатором новостей Google News, который, по его мнению, отдает предпочтение либеральным изданиям в ущерб консерваитвным.

Также американский лидер отметил, что «не может описать, насколько нечестными являются большинство СМИ».

«Истина не имеет для них значения, у них есть только их ненависть и повестка дня. Они все время выпускают обо мне выпускают лживые книги, которые всегда основаны на анонимных источниках и являются чистой фантастикой. Враги народа!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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