Владелец The Washington Post раскритиковал Трампа за «демонизацию» СМИ

Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Владелец издательского дома The Washington Post и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос раскритиковал президента США Дональда Трампа за его критику в адрес СМИ, сообщает Reuters.

«Демонизировать СМИ очень опасно. Опасно называть СМИ низкопробными и говорить, что они враги народа», — заявил Безос.

По его словам, ни один выбранный демократическим путем чиновник не должен ожидать хвалебных отзывов от прессы, а также то, что ему будут нравиться заголовки статей.

Напомним, в конце августа Трамп призвал к борьбе с «нечестным» агрегатором новостей Google News, который, по его мнению, отдает предпочтение либеральным изданиям в ущерб консерваитвным.

Также американский лидер отметил, что «не может описать, насколько нечестными являются большинство СМИ».

«Истина не имеет для них значения, у них есть только их ненависть и повестка дня. Они все время выпускают обо мне выпускают лживые книги, которые всегда основаны на анонимных источниках и являются чистой фантастикой. Враги народа!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

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