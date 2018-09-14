Орел, , 09:36 — REGNUM Андрей Клычков вступил в должность губернатора Орловской области. Церемония состоялась 14 сентября в администрации региона.

Среди гостей, присутствовавших на церемонии инаугурации губернатора, — полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов. Также на церемонии присутствуют председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены регионального правительства, депутаты Облсовета, главы муниципальных образований, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, общественных организаций, Почетные граждане Орловской области и города Орла.

Андрей Клычков принес присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации и Уставу Орловской области. Затем ему был вручен должностной знак губернатора Орловской области — удостоверение губернатора он получил из рук председателя облизбиркома 11 сентября.

Сегодня же, 14 сентября, в Орловском государственном академическом театре им И. С. Тургенева состоится торжественное мероприятие с участием Преображенского полка и Губернаторского симфонического оркестра.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Орловской области состоялись досрочные выборы губернатора. Явка на выборах составила 57,77%. Победителем стал кандидат от КПРФ, врио губернатора Андрей Клычков, за которого проголосовали более 83,5% избирателей. Руслан Перелыгин получил 4,84% голосов, Евгений Алехин — 3,99%, Андрей Куцын — 2,91%, Елена Крачнакова — 2,78% голосов избирателей.

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