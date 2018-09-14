Ярославский депутат запустил акцию «Я тоже был в Солсбери»

Ярославль, , 09:35 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский запустил в социальной сети акцию «Я тоже был в Солсбери», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Петровский разместил в Facebook фотографию на фоне собора в Солсбери, снабдив ее подписью:

Этот подозрительный тип, из России — тоже был в Солсбери. Видно прожженный шпиён, в сумке противогаз, как положено через плечо, ручной медведь фотографирует. Посмотрел там чудный собор. Очень красивый. Был недолго — городок скучный. а еще там попил кофе. Что теперь со мной будет? Это ж не дай бог мои фото попадут «британским куда следует» и писец. Я шпиён ГРУ? Интересно, а сколько еще, таких грувов у нас в Росии? Запускаем хещтег #ятожебылвсолсбери» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Дмитрий Петровский известен своими нестандартными заявлениями и действиями. В ответ на санкции США он растоптал свой айпэд и выложил видео в интернет, призвав последовать его примеру. Затем он заявил, что готов сделать операцию на груди супругее Башара Асада (депутат является врачом-онкологом).

Новую акцию Дмитрия Петровского пока никто не поддержал.

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