В Саудовской Аравии появятся женщины-пилоты

Эр-Рияд, , 09:25 — REGNUM Авиакомпания Саудовской Аравии Flynas объявила о своих планах по привлечению к работе женщин в качестве бортпроводниц и вторых пилотов, сообщает 14 сентября Al Jazeera.

В настоящее время женщины королевства не имеют прав работать в авиационном секторе, поэтому на должности, которые предпочтительней занимать женщинам, предоставляются иностранным гражданам, в основном из Филиппин.

По данным представителя авиакомпании, желание работать в Flynas за последние сутки изъявили порядка 1 тыс. женщин Саудовской Аравии.

Напомним, после назначения наследным принцам королевства Мохаммеда бин Салмана, в Саудовской Аравии начались значительные трансформации. Уменьшена роль религиозной полиции, открыты первые в стране кинотеатры, женщинам позволено управлять автотранспортом.

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