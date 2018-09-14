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СМИ: Сеул и Пхеньян провели переговоры на военном уровне

Политика

Стороны обсудили пути ослабления военной напряженности между двумя Кореями

СМИ: Сеул и Пхеньян провели переговоры на военном уровне
Michael Day
На границе Южной Кореи и КНДР

Сеул, 14 сентября 2018, 09:09 — REGNUM  Южная Корея и КНДР начали переговоры на военном уровне 14 сентября в приграничной деревне Пханмунджом, сообщает Sindonews.

Три члена военной делегации с обеих сторон во главе с полковниками начали переговоры в 10 часов утра по местному времени.

Военные переговоры опережают запланированный на 18 сентября саммит между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Стороны обсудили пути ослабления военной напряженности между двумя Кореями, в том числе уменьшение количества охранных постов в демилитаризованной зоне, разделяющей Север и Юг.

Напомним, 7 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свою решимость полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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