СМИ: Сеул и Пхеньян провели переговоры на военном уровне

Сеул, , 09:09 — REGNUM Южная Корея и КНДР начали переговоры на военном уровне 14 сентября в приграничной деревне Пханмунджом, сообщает Sindonews.

Три члена военной делегации с обеих сторон во главе с полковниками начали переговоры в 10 часов утра по местному времени.

Военные переговоры опережают запланированный на 18 сентября саммит между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Стороны обсудили пути ослабления военной напряженности между двумя Кореями, в том числе уменьшение количества охранных постов в демилитаризованной зоне, разделяющей Север и Юг.

Напомним, 7 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свою решимость полной денуклеаризации Корейского полуострова.