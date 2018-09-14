Аун Сан Су Чжи поддержала приговор журналистам Reuters

Нейпьидо, , 09:06 — REGNUM Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи поддержал решение суда о тюремном приговоре для двух журналистов информационного агентства Reuters, осужденных за попытку разглашения государственной тайны, сообщает 14 сентября Al Jazeera.

«Они были заключены в тюрьму не потому, что являлись журналистами, а потому что нарушили закон о государственной тайне», — подчеркнула Аун Сан Су Чжи, выступая на экономическом форуме во Вьетнаме.

Напомним, двое корреспондентов Reuters занимались освещением конфликта в Мьянме, связанного с народностью рохинджа. Они собирались опубликовать информацию, которая представляет угрозу национальной безопасности страны, за что и были осуждены.

Что именно хотели опубликовать журналисты не сообщается, однако противники Нейпьидо утверждают, что речь идет о зверствах вооруженных сил страны по отношению к рохинджа. Впрочем, доказательств данным обвинениям не приводится.

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