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Крымская делегация прибыла в Польшу для участия в конференции ОБСЕ

Политика

Делегация намерена выступить на одной из сессий конференции, посвященной правам человека

Варшава, 14 сентября 2018, 08:57 — REGNUM  Делегация из Крыма отправилась в столицу Польши Варшаву для участия в ежегодной конференции Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ) по правам человека, сообщает 14 сентября РИА Новости.

Делегацию возглавляет председатель болгарской национально-культурной автономии полуострова Иван Абажер.

По его словам, делегация из трех человек намерена выступить на одной из сессий конференции, которая посвящена правам человека, национальных меньшинств и свободы передвижения.

«Мы постараемся развеять все фейковые темы, которые в том числе исходят от властей западных стран, о нарушениях прав народов Крыма», — заявил Абажер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Крыму побывала делегация из США. Так, общественный деятель Сильвия Демарест, находившаяся в составе американской делегации, заявила, что референдум в Крыму, который прошел в 2014 году, был проведен в соответствии с законом.

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