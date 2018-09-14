Иван Кляйн вступил в должность мэра Томска

Томск, , 08:52 — REGNUM В Томске сегодня, 14 сентября, в Международном культурном центре Томского политехнического университета состоялась инаугурация мэра. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, Иван Кляйн официально вступил в должность мэра Томска.

В церемонии приняли участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель Законодательной думы региона Оксана Козловская, депутаты, почётные граждане города и другие.

Председатель Томской городской муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко вручил Кляйну удостоверение мэра, председатель думы Томска Сергей Панов — коллар «Символ служения городу». В соответствии с Уставом города избранный мэр произнес присягу.

«Мой главный приоритет — привлечь наших земляков к решению важнейших для города задач, заинтересовать, убедить в том, что жизнь можно и нужно менять. Только совместно мы можем дать новый импульс развитию Томска — бережно сохраняя его самобытность и, одновременно, создавая комфортные условия для жизни», — сказал мэр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, состоялись выборы мэра Томска. Действующий градоначальник Иван Кляйн одержал победу, получив 52,79% голосов. Второе место — у депутата Законодательной думы Томской области Галины Немцевой от «Справедливой России». Её поддержали 16,65% избирателей.

Напомним, Иван Кляйн руководит Томском с 2013 года. Тогда он выиграл выборы мэра, получив 62,23% голосов.

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