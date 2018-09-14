Пятница, 14 Сентября 2018 года
10:09:31 МСК

За безопасность премьер-министра Испании будет отвечать женщина

Политика

Совет министров выбрал главой департамента безопасности Монклоа Марию Маркос

Мадрид, 14 сентября 2018, 08:27 — REGNUM  Впервые в истории Испании службу безопасности официальной резиденции премьер-министра страны (Монклоа) возглавит женщина, пишет газета El País.

14 сентября на должность главного директора департамента безопасности канцелярии председателя правительства будет назначена 57-летняя Мария Маркос. Она будет ответственна за безопасность всей резиденции Монклоа, за безопасность премьер-министра Педро Санчеса и его первого заместителя Кармен Кальво, а также их семей как на территории Испании, так и в зарубежных поездках.

Как сообщало ИА REGNUM, действующее правительство Испании, состоящее из членов Испанской социалистической рабочей партии, стало беспрецедентно феминистским. В начавшем работу в начале июня кабинете министров 11 портфелей из 17 достались женщинам.

Читайте также: 11 из 17 министерств Испании возглавили женщины

А также: Премьер-министр Испании опровергает наличие плагиата в своей диссертации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Испании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить