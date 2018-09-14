За безопасность премьер-министра Испании будет отвечать женщина

Мадрид, , 08:27 — REGNUM Впервые в истории Испании службу безопасности официальной резиденции премьер-министра страны (Монклоа) возглавит женщина, пишет газета El País.

14 сентября на должность главного директора департамента безопасности канцелярии председателя правительства будет назначена 57-летняя Мария Маркос. Она будет ответственна за безопасность всей резиденции Монклоа, за безопасность премьер-министра Педро Санчеса и его первого заместителя Кармен Кальво, а также их семей как на территории Испании, так и в зарубежных поездках.

Как сообщало ИА REGNUM, действующее правительство Испании, состоящее из членов Испанской социалистической рабочей партии, стало беспрецедентно феминистским. В начавшем работу в начале июня кабинете министров 11 портфелей из 17 достались женщинам.

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