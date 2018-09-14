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В США раскрыли, чего коснется второй пакет санкций по «делу Скрипалей»

Политика

Второй пакет санкций будет включать в себя финансовые санкции, запрет на военную продукцию и финансовую помощь

Вашингтон, 14 сентября 2018, 08:25 — REGNUM  Администрация Соединенных Штатов сообщила о планах по введению в ноябре 2018 года нового «жесткого» пакета антироссийских санкций в связи с мартовским инцидентом в британском Солсбери. Об этом со ссылкой на источники в госдепе США сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что второй, более жесткий пакет ограничений связан с «причастностью» Москвы к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы собираемся вводить еще более жесткие санкции», — заявила помощница госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх.

Ода добавила, что второй пакет санкций по «делу Скрипалей» будет включать в себя финансовые санкции, запрет на военную продукцию и финансовую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий пакет санкций против России из-за якобы причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери вступил в силу с 27 августа вступил в силу. Действием этого пакета рестрикций запрещается продажа РФ вооружений и запрет на предоставление кредитов со стороны американских госструктур.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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