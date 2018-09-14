Европейская народная партия удваивает давление на Венгрию – El País

Мадрид, , 08:08 — REGNUM После исторического решения Европейского парламента о начале дисциплинарной процедуры по расследованию нарушения базовых ценностей Европейского союза (ЕС) со стороны правительства Виктора Орбана Польша протягивает руку помощи Венгрии.

Обе страны готовы помочь друг другу избежать этих расследований. Но для этого им нужны по меньшей мере еще четыре союзника, потому что этот угрожающий механизм придет в действие при положительном голосовании 22 стран ЕС из 27. На следующем этапе, чтобы подтвердить обвинение, потребуется единодушие, и в этот момент взаимная поддержка Варшавы и Будапешта будет иметь решающее значение.

Спустя несколько часов после решения Европарламента правительство Польши объявило о своем намерении «проголосовать против любых возможных санкций, которые европейские институты хотят наложить на Венгрию». Варшава возвращает должок Орбану, который также выразил свое несогласие, когда Европейская комиссия инициировала аналогичную процедуру против польского правительства.

Альянс демонстрирует смещение двух главных стран большого расширения ЕС 2004 года на позиции, далекие от политических традиций европейского клуба. Три пятилетия после своего вступления Польша и Венгрия подвергаются жестким политическим взысканиям, которые могут оставить их без права голоса в Совете ЕС. Брюссель очень тщательно взвешивает последствия столь жесткого наказания. Но, как в случае с Брекситом, выигрывает ощущение, что последствия будут куда более серьезны для Варшавы и Будапешта, чем для остальных членов ЕС.

Орбан, как ранее Ярослав Качиньский, делает ставку на националистическую реакцию на возможное вмешательство ЕС. Но в близких к Брюсселю кругах не исключают, что статус отверженных, который приобретут обе страны, может вызвать встряску общественного мнения, которое отдалит от власти правительства евроскептичных партий «Фидес» (Венгрия) и «Право и справедливость» (Польша).

Виктор Орбан столкнется с первым испытанием на следующей неделе в Зальцбурге, где Европейская народная партия (ЕНП), к которой он все еще принадлежит, проведет встречу на самом высоком уровне. У Орбана будет мало союзников в расстановке, куда войдут канцлер Германии Ангела Меркель, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Совета Европы Дональд Туск.

«Большая часть партии устала, и им будет ясно, что если они захотят остаться внутри, им придется приспособиться», — отмечают в ЕНП. После дебатов 11 сентября в парламенте Орбан потерял несколько сильных союзников в ЕНП. Хозяин следующего саммита, австрийский канцлер Себастьян Курц явно дистанцировался от Венгрии, несмотря на то, что в его правительстве гораздо присутствует более радикальная партия, чем «Фидес» — Австрийская партия свободы.

Лидер фракции ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер также отстранился от Орбана. Вебер, баварский консерватор из Христианско-социального союза (эта партия близка к «Фидес» в вопросах миграции), проголосовал за резолюцию против Венгрии, заявив, что Будапешт пытался спровоцировать катастрофу в собственной политической семье.

Согласно источникам из ЕНП, в ближайшие дни давление на венгерского лидера будет удвоено, чтобы обуздать или исправить самые противоречивые меры его правительства, такие как контроль над международными неправительственными организациями или ограничения для университетов с иностранным капиталом. «Европейские выборы не за горами [май 2019 года], и никто не хочет, чтобы споры вокруг Орбана доминировали в кампании в их странах», — говорит один из депутатов.

Жест сближения от Венгрии помог бы остановить начало процесса в Совете ЕС, где для принятия решения требуется 22 голоса из 27 (сама Венгрия в голосовании не участвует). У Будапешта уже есть Варшава, и он также надеется на поддержку Чехии и Словакии. Но нужно еще два партнера, и Венгрии могли бы помочь Мальта и Хорватия.

Но голосование в парламенте, где только неделю назад казалось, что солидное большинство было готово защищать Орбана, показало, что ветры могут очень быстро меняться, когда правительство пытается взломать единство центрального блока ЕС. Соединенное Королевство уже совершило ошибку расчета в этом отношении и очень дорого оплачивает ее в ходе переговоров по Брекситу. Брюссель надеется, что Венгрия не повторит этого, но никто не осмелится это исключать.

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