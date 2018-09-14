Андрей Подолян вступил в должность начальника ГУ МВД РФ по Алтайскому краю

Барнаул, , 08:03 — REGNUM Генерал-майор полиции Андрей Подолян вступил в должность начальника Главного управления МВД по Алтайскому краю. По этому случаю в региональном правительстве провели торжественное мероприятие, в ходе которого заместитель Министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев напомнил, что новый начальник главка является уроженцем Рубцовска, и службу в органах внутренних дел начинал на Алтае в 1991 году, пройдя практически все ступени служебной лестницы от милиционера патрульно-постовой службы до руководителя в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с экономическими преступлениями.

Судя по информации, опубликованной на официальном сайте алтайского правительства, Андрею Подоляну передали в управление регион с вполне обнадёживающими показателями: по итогам 2017 года на Алтае отмечено снижение количества регистрируемых преступлений, в том числе сократилось количество убийств, изнасилований, грабежей, мошенничеств, краж, уменьшилось число людей, погибших в результате противоправных действий.

Поздравляя нового начальника ГУ МВД РФ с назначением в Алтайский край, врио губернатора Виктор Томенко, пообещал обязательно поддерживать и сохранять все формы взаимодействия органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления с Главным управлением МВД РФ и его подразделениями.

«Конечно, перед нами встают все новые и новые задачи. Врываются в нашу жизнь новые технологии, по иному выстраиваются отношения между людьми. В нашей работе и службе мы обязательно будем это учитывать», — подчеркнул Виктор Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Волгоградскаю область заместитель начальника полиции ГУ МВД по Пермскому краю полковник Андрей Подолян прибыл в марте 2015 года. В 2001 году он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью в Бийске, а спустя четыре года — ОБЭП МВД по Республике Алтай.

В 2011 году Подолян был заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю. Предыдущий глава алтайского главка Олег Турубаров указом российского президента назначен главой полиции Крыма.

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