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Зарплаты шиитских ополченцев в Ираке приравняют к военным

Политика

Указ премьер-министра вступит в силу в октябре 2018 года

Багдад, 14 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что зарплаты шиитских ополченцев из группировки «Хашд аш-Шааби» будут приравнены к зарплатам военных, сообщает 14 сентября Kurdistan.ru.

Данное заявление было сделано во время пресс-конференции премьер-министр. Его указ вступит в силу с октября 2018 года.

Напомним, ополченцы из группировки «Хашд аш-Шааби» были созданы главным шиитским лидером Ирака аятоллой Али Систани в 2014 году с целью борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Повстанцы ориентируются на Иран и ведут борьбу не только с боевиками, так благодаря их помощи из нефтеносной провинции Киркук были вытеснены курдские пешмерга, что привело к передаче региона под контроль Багдада.

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Внутренняя политика Ирака
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