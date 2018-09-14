Прилепин ответил на слухи о разоружении своего батальона в ДНР

Донецк, , 07:56 — REGNUM Российский писатель Захар Прилепин опроверг слухи о разоружении своего батальона в Донецкой Народной Республике (ДНР), об этом он сообщил газете «Взгляд».

"Ничего такого, о чем пишут сто пятьдесят украинских СМИ — бои, взрывы — ничего этого нет», — заявил Прилепин, добавив, что въезд в ДНР ему также никто не запрещал.

По его словам, есть много желающих «бежать впереди всех новостей и давать неподтвержденные новости».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что якобы идет разоружение батальона российского писателя, а его командир Сергей Фомченков якобы был задержан, однако официального подтверждения данной информации не было. Также сообщалось, что Прилепину якобы запрещен въезд в республику.

По словам депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, батальон Прилепина, который подчинялся главе совета министров республики, перешел в подчинение министерства внутренних дел ДНР.

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