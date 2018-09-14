МИД Франции: установление мира в Южном Судане откроет новую главу

Париж, , 07:54 — REGNUM Франция приветствует подписание мирного соглашения и разрешение конфликта в Южном Судане между президентом Салвой Кииром и лидером повстанцев Риеком Мачаром, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Мы воздаем должное межправительственному органу по вопросам развития и странам региона за их вклад в достижение мира. Мы надеемся, что это соглашение откроет новую главу, посвященную установлению прочного мира в Южном Судане», — говорится в сообщении МИД.

Франция призывает все стороны работать над осуществлением этого соглашения и будет продолжать оказывать поддержку всем странам региона для достижения этой цели.

Напомним, мирное соглашение было подписано 12 сентября 2018 года. Договор положил конец гражданской войне, продолжавшейся пять лет, жертвами которой стали десятки тысяч человек.