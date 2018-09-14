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Глава МИД Франции совершил третий визит в Китай за год

Политика

Глава МИД Франции принял участие в 25-м объединенном комитете по торговле и инвестициям

Пекин, 14 сентября 2018, 07:33 — REGNUM  Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в Китай, чтобы принять участие в 25-м объединенном комитете по торговле и инвестициям, организованный совместно с министерством торговли Китая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Во время встречи объединенного комитета Франция и Китай обсудили доступ к китайскому рынку для французских компаний, а также кросс-инвестиции, особенно после отмены запрета на французскую говядину и телятину в июне 2018 года.

Эта третья поездка с начала года Жан-Ив Ле Дриана в Китай. В январе глава МИД Франции сопровождал президента Эммануэля Макрона, а в июне премьер-министра Эдуарда Филиппа.

Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны выступили против односторонней политики.

«Обе стороны должны делать больший вклад в содействие миру», — заявил Ван И.

Стороны обсудили основные международные и региональные проблемы, в частности иранский вопрос, ситуация в Сирии, сохранение режима нераспространения и северокорейскую ядерную и баллистическую программу.

Ранее сообщалось, что в ходе визита (13−14 сентября) Жан-Ив Ле Дриан также встретится с премьер-министром Ли Кэцяном и вице-премьером Ху Чуньхуа

Франция является вторым по величине неазиатским направлением для китайских туристов (2,1 миллиона в 2017 году). Китай является шестым крупнейшим торговым партнером Франции.

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Политическая жизнь Франции
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