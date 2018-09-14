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В Сирии из лап ИГИЛ* освобождены две езидские девочки

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 14 сентября 2018, 07:32 — REGNUM  В Сирии из рук боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены две езидские девочки, сообщает 14 сентября Kurdistan.ru.

Подробности спецоперации пока не разглашаются. Дети были похищены террористами в Ираке, а затем переправлены в Сирию, теперь они смогут воссоединиться со своими семьями.

Напомним, в августе 2014 года, когда «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приобрело наибольшее влияние в Ираке, похитело в езидском районе Синджар порядка 6 тыс. человек, в основном детей и женщин. В настоящее время около половины пленников было освобождено.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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