Реорганизацию комиссий Госдумы Поклонская восприняла как наказание

Москва, , 07:20 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сочла скрытой формой наказания объединение комиссий по этике и контролю за доходами нижней палаты российского парламента. Об этом сама политик написала 14 сентября на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, «обещанное ранее наказание» реализовать открыто «было бы совсем накладно».

«А так всё буднично, оптимизируем работу путём реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чём-то говорить», — отметила депутат.

Также Поклонская пообещала проконтролировать судьбу «кейсов», рассмотренных на последнем заседании комиссии по конфликту интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Наталья Поклонская заявила, что комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах проведет проверку в отношении пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

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Напомним, ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») в связи с голосованием Поклонской по пенсионной реформе предложила подумать ей об отказе от поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах.

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