«Фейковое шоу»: МИД Британии об интервью «агентов ГРУ»

Лондон, , 07:16 — REGNUM Интервью российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании подозревают в причастности к «делу Скрипалей», является «фейковым телевизионным шоу», заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант на своей странице в Twitter.

«Настало время прекратить фейковые телевизионные шоу. Мир уже узнал, что за этим (отравлением Скрипалей) стоит Россия», — написал Хант.

Напомним, ранее Петров и Боширов в интервью рассказали, что 3 марта они находились в Солсбери, приехав в Великобританию в качестве туристов, «чтобы оторваться».

Город они выбрали по советам друзей. Они хотели погулять по городу, но промокли и вернулись на вокзал. Там они около часа были в кафе, пили кофе. На ближайшей электричке Петров и Боширов покинули Солсбери.

В свою очередь власти Великобритании считают их «агентами ГРУ», которые и отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

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