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В Екатеринбурге официально утверждены итоги выборов

Политика

Избрано 36 депутатов гордумы

Екатеринбург, 14 сентября 2018, 07:05 — REGNUM  В Екатеринбурге городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов депутатов думы. Заседание горизбиркома состоялось вчера, 13 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

10 сентября были подведены итоги выборов по партийным спискам и распределены мандаты между партиями. Затем часть избранных отказались от мандатов в пользу своих однопартийцев. В частности, так сделали депутаты Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Чуть позднее были подведены итоги выборов по одномандатным округам. Первое заседание думы пройдёт 25 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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