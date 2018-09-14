В Екатеринбурге официально утверждены итоги выборов

Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM В Екатеринбурге городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов депутатов думы. Заседание горизбиркома состоялось вчера, 13 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

10 сентября были подведены итоги выборов по партийным спискам и распределены мандаты между партиями. Затем часть избранных отказались от мандатов в пользу своих однопартийцев. В частности, так сделали депутаты Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Чуть позднее были подведены итоги выборов по одномандатным округам. Первое заседание думы пройдёт 25 сентября.